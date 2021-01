Calciomercato Juventus, Sergio Ramos e il Real Madrid distanti: le ultime

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano a osservare a distanza le mosse di Sergio Ramos e del Real Madrid: le parti sono distanti

Il futuro di Sergio Ramos è ancora molto incerto. Il capitano del Real Madrid, come noto, è in scadenza di contratto a giugno. Discorsi in atto tra il difensore e il club per capire se le strade potranno proseguire insieme. La Juventus, a distanza, osserva interessata, cullando il sogno di mettere le mani su un giocatore di carisma e classe con pochi eguali. Anche se la concorrenza, a partire dal Psg, non manca.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, gelo Sergio Ramos | Intrigo Psg

Situazione piuttosto intricata al momento, come conferma la trasmissione spagnola ‘El Chiringuito’. Il giornalista Alfredo Duro, intervenuto nella puntata di ieri sera, si è detto scettico sulla conclusione positiva della vicenda tra Ramos e i ‘Blancos’. C’è distanza sulla questione ingaggio e Duro ha spiegato: “Ramos farà uno sforzo per venire incontro al Real. Ma non sono sicuro che il Real lo farà per lui”. Quella dell’addio, insomma, è più di una ipotesi.