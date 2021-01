Calciomercato Juventus, idea Wijnaldium se verrà ceduto Rabiot a gennaio

Georginio Wijnaldum è in scadenza di contratto nel giugno prossimo col Liverpool. Attenzione al Barcellona, ma potrebbe inserirsi la Juventus

Il centrocampo della Juventus continua a non convincere. L’allenatore Andrea Pirlo sta facendo ruotare tutti gli uomini a sua disposizione, da Bentancur ad Arthur passando per Rabiot e McKennie, con Ramsey utilizzato maggiormente in una posizione più vicina agli attaccanti. Tutti i sopracitati hanno disputato partite buone e meno buone, ma nessuno di questi ha impressionato per continuità di rendimento. In particolare, il colpo del calciomercato estivo, il brasiliano Arthur arrivato per 82 milioni di euro, bonus inclusi, dal Barcellona (nell’ambito dell’operazione che ha portato Pjanic in Catalogna), non ha messo in mostra tutte le sue qualità. E per Rabiot, invece, continuano a circolare alcune voci che lo vorrebbero alla corte di Carlo Ancelotti all’Everton, sin da subito.

LEGGI ANCHE>>>Juventus-Napoli, ecco la data del recupero

Calciomercato Juventus, occasione Wijnaldum: costi e caratteristiche

La Juventus ha sempre dimostrato di essere molto attenta alle occasioni a parametro zero, soprattutto nel corso delle ultime sessioni di mercato. Tra i giocatori che andranno in scadenza nel giugno prossimo, e che non sembrano aver intenzione di prolungare l’accordo, c’è Georginio Wijnaldum. Punto fermo del Liverpool di Jurgen Klopp, il 30enne mediano olandese sarebbe la soluzione ideale per il centrocampo bianconero. Un giocatore con le sue caratteristiche manca ad Andrea Pirlo, che dai suoi mediani ha ricevuto poco apporto anche in zona gol (5 le realizzazioni in totale). Nella sua carriera, il Nazionale dell’Olanda è andato in rete ben 115 volte, una cifra considerevole per un centrocampista. Sulle sue tracce c’è il Barcellona, ma la difficile situazione economica complica le cose. E potrebbe diventare un’idea interessante per il club presieduto da Andrea Agnelli, sia nell’immediato in caso di cessione (difficile) di Rabiot sia da svincolato a fine stagione. Attualmente, Wijnaldum guadagna 4.4 milioni di euro e, particolare da non sottovalutare, è un calciatore del gruppo Adidas, stesso sponsor tecnico dei campioni d’Italia in carica.