La Juventus cerca rinforzi mirati per il calciomercato di gennaio, ma opererà anche in uscita: dalla Spagna le indiscrezioni sul centrocampo

Con l’inizio del calciomercato di gennaio la Juventus sta valutando diverse piste in entrata. La priorità è attualmente un attaccante in grado di far rifiatare gli altri e permettere a Pirlo qualche rotazione. Vedi la situazione attuale dell’infortunio di Morata, che lascia i bianconeri in difficoltà. Si parla di nomi low cost ma ovviamente già pronti e affidabili in Serie A, da Llorente a Giroud fino ad arrivare a Fabio Quagliarella, di cui vi abbiamo raccontato i dettagli nelle ultime ore.

Calciomercato Juventus, Ancelotti vuole Rabiot. Dalla Spagna: si tratta per il prestito

A questo si aggiunge anche l’operazione Rovella, che resterà al Genoa ma che muoverà anche verosimilmente Portanova, e il possibile ritorno di Luca Pellegrini con la partenza di Frabotta. Qualcosa, però, potrebbe anche arrivare in uscita: secondo il portale spagnolo ‘todofichajes.com’, infatti, Adrien Rabiot sarebbe tra i nomi nella lista dei cedibili. A tal proposito, l’Everton di Carlo Ancelotti – che lo ha già allenato al PSG – sarebbe in pole. Il francese è stato utilizzato a corrente alternata e il manager italiano avrebbe insistito con la dirigenza per il suo arrivo. I Toffees starebbero trattando con la Juventus per un prestito con diritto di riscatto.