CM.IT | Calciomercato Juventus, cifre e dettagli della pista Quagliarella

La Juventus pensa anche a Fabio Quagliarella per l’attacco. Tutte le cifre e i dettagli sul possibile ritorno del capitano della Sampdoria

Continua la ricerca di un attaccante di riserva anche in casa Juventus. L’ultima idea della dirigenza è l’esperto Fabio Quagliarella, che ha già vestito la maglia bianconera dal 2010 al 2014. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la Sampdoria chiede 1-2 milioni di euro per liberare il proprio capitano, che è in scadenza di contratto a giugno. I buoni rapporti tra i due club possono agevolare l’affare e sono previsti nuovi contatti. In ogni caso, come raccontato dalla nostra redazione, l’attaccante 37enne potrebbe rinnovare prima il suo contratto per un’altra stagione.