Per la Juventus il primo obiettivo è rinforzarsi in attacco e tra i nomi c’è anche il possibile ritorno di Fabio Quagliarella: le ultime di Calciomercato.it

Con l’infortunio di Morata, la Juventus si riscopre con la coperta molto corta in attacco. Cristiano Ronaldo resta così l’unica punta di ruolo, con Paulo Dybala a fare coppia con lui ma ovviamente con caratteristiche del tutto differenti. Per questo in casa bianconera è scattato il casting per il bomber a gennaio: un colpo low cost magari già pronto e affidabile. Come Olivier Giroud, il preferito, Fernando Llorente e Graziano Pellé che sono i nomi più caldi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, ritorno Quagliarella | Le ultime di CM.IT

A questi si è aggiunto in queste ore anche Fabio Quagliarella, che sarebbe un cavallo di ritorno dalla Sampdoria. In realtà, come raccolto da Calciomercato.it, ad oggi la soluzione più probabile per l’attaccante di Castellammare è quella di una permanenza in blucerchiato. Non solo, perché il classe ’83 (compirà 38 anni il 31 gennaio) è in scadenza 2021 ma dovrebbe firmare il rinnovo fino al 2022. La Juventus ha realmente effettuato un sondaggio per Quagliarella, che però sta bene alla Sampdoria.