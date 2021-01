La Juventus pensa ad un ritorno nel mercato di gennaio: idea Luca Pellegrini nel caso in cui Frabotta dovesse andare via

In attesa di capire quale sarà la quarta punta chiesta da Pirlo, con la Sampdoria che chiede 1-2 milioni di euro per Quagliarella, la Juventus potrebbe accogliere un altro ritorno. Si tratta di Luca Pellegrini, attualmente in prestito al Genoa. Secondo quanto riportato da ‘Sky, i bianconeri proverebbero a riportarlo a Torino considerato l’interesse del Cagliari per Frabotta. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Nel caso il giovane terzino dovesse trasferirsi in Sardegna, il sostituto per Pirlo sarebbe quasi in casa con il ritorno di Luca Pellegrini. Una trattativa che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane e per la quale bisognerà convincere il Genoa, restio a restituire prima del tempo il calciatore.