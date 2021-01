Su Milan-Juventus a Calciomercato.it è intervenuto Roberto Testi, direttore del dipartimento di prevenzione della Asl di Torino

Roberto Testi, direttore del dipartimento di prevenzione della Asl di Torino è intervenuto a Calciomercato.it e ha parlato di Milan-Juventus: “Non sono stato frainteso, sono stato chiarissimo – dice rispondendo alle parole dell’Assessore all’emergenza Covid del Piemonte – . Se ci fosse un focolaio, solo allora si dovrebbe intervenire. Al momento, siamo lontani anni luce da un problema di sanità pubblica. Vi spiego cosa si intende per problema di sanità pubblica: se alla Juventus o alla Fiat di Mirafiori ci sono casi di positività, quelli vengono gestiti dall’azienda. Se domani, ad esempio, vengono fuori altri tre positivi alla Juventus e si può avere la percezione che possano svilupparsi a catena altri casi, allora la Asl è chiamata ad intervenire”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Roberto Testi continua facendo un paragone con Juventus-Napoli. “Non è un caso analogo – le sue parole -, quello non fu un problema di sanità pubblica, per me Juve-Napoli andava giocata”.