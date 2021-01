Milan-Juventus, è caos: “Non bloccheremo noi la partita”

Incertezza su Milan-Juventus: dopo le parole del direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, interviene l’Assessore all’emergenza Covid del Piemonte

“Milan-Juventus si giocherà”. Dopo le parole del direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino Roberto Testi, è l’assessore all’emergenza Covid della Regione Piemonte a sgombrare il campo da possibili incertezze. Intervenuto a ‘Top Calcio 24’, l’assessore spiega: “Ho appena sentito il direttore generale dell’Asl Torino e mi ha risposto che non è stata presa alcuna decisione. Credo che le parole di Testi siano state fraintese: voleva dire che andrà valutata la gravità come avviene in altri settori”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’assessore continua: “Il nostro interesse è che siano le autorità sportive a gestire la questione. Non c’è un’emergenza che giustifichi un intervento dell’Asl di Torino. Posso assicurare i tifosi che la gara ci sarà. Non c’è nessuna gravità: non saremo noi a bloccare la partita e posso rassicurare tutti”.