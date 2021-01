Juventus-Napoli, ecco la data del recupero | Si gioca a febbraio

Juventus-Napoli, ecco quando si recupererà il match non disputato ad ottobre: decisione della Lega calcio in vista

Tra pochi giorni si affronteranno in Supercoppa, per il primo trofeo della stagione. Dopodiché, bisognerà pensare a quando disputare il recupero della gara non disputata ad ottobre in campionato, dopo che il Coni ha disposto l’annullamento della vittoria a tavolino per i bianconeri. Juventus e Napoli pronte a sfidarsi nuovamente per un match caldissimo dentro e fuori dal campo.

Secondo ‘Libero’, l’orientamento sarebbe quello di piazzare la gara nel weekend tra il 13 e il 14 febbraio, quando da calendario si dovrebbe invece disputare la gara di ritorno al San Paolo. L’opzione più probabile sarebbe dunque quella di far slittare il retour match a data da destinarsi, sulla base di quelli che saranno gli impegni di entrambe in Coppa Italia e nelle coppe europee.