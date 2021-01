Inter, ufficiale la cessione di Sebastiano Esposito: il baby attaccante va in prestito al Venezia

Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore del Venezia. Il giovanissimo attaccante di proprietà dell’Inter è infatti stato ceduto in prestito alla società lagunare. Questa mattina Seriebnews.com aveva anticipato l’ok all’operazione da parte del giocatore e del club meneghino. Il ragazzo resta dunque in prestito in Serie B. Terminata l’avventura alla Spal, per Esposito è ora tempo di indossare la maglia arancio-nero-verde.

L’ufficialità è arrivata dalla società veneta. Questo il comunicato del club:

“Venezia FC comunica di aver trovato l’accordo con la società Internazionale FC per il prestito sino al 30 giugno 2021 dell’attaccante SebastianoEsposito, che nella prima parte della stagione ha vestito la maglia della S.P.A.L. disputando in campionato 10 partite con 1 gol all’attivo. Esposito ha scelto la maglia numero 70 e sarà a disposizione di mister Zanetti a partire dal match di domani contro il Pordenone. Benvenuto Sebastiano!”.