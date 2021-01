L’entourage di Lautaro Martinez torna in sede dopo l’incontro della scorsa settimana. Accelerata sul rinnovo

Nuovo incontro tra l’Inter e gli agenti di Lautaro Martinez. L’entourage, dopo l’appuntamento della scorsa settimana, è tornato nella sede del club nerazzurro. Secondo summit ravvicinato con sul tavolo ovviamente il futuro e il rinnovo dell’attaccante argentino, attualmente in scadenza di contratto nel 2023. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Come raccolto da Calciomercato.it, c’è stata un’importante accelerata per il prolungamento fino al 2024 con un adeguamento dell’ingaggio. Rimane la clausola da 111 milioni di euro. Un vertice, forse decisivo, che arriva nel giorno del derby di Coppa Italia contro il Milan, con tutta la dirigenza presente in sede, a confermare l’importanza dell’incontro.