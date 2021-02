L’Inter di Antonio Conte dovrebbe chiudere questa finestra di calciomercato senza colpi in entrata, ma Eder, attaccante italobrasiliano del Jiangsu Suning, ancora spera in un ritorno in nerazzurro

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Eder, attaccante del Jiangsu Suning, avrebbe ancora intenzione di vestire la maglia dell’Inter in questa seconda parte di stagione. L’ex giocatore di Sampdoria e Brescia non ha infatti accantonato l’idea di un ritorno in nerazzurro, ma la trattativa al momento è congelata.

I problemi di liquidità dell’Inter infatti, almeno per il momento, bloccano ogni possibile colpo in entrata in casa nerazzurra, basti pensare allo scambio sfumato fra Edin Dzeko e Alexis Sanchez.