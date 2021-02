Colpo ufficiale per la Roma che ha depositato il contratto di Bryan Reynolds, terzino destro arrivato in giallorosso dal Dallas Fc

Buone notizie per Paulo Fonseca che accoglie finalmente anche in via ufficiale Bryan Reynolds, giovane terzino destro americano proveniente dal Dallas Fc. La Roma ha infatti depositato il contratto del difensore statunitense classe 2001 come si apprende dal sito della Lega di Serie A. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

I capitolini hanno acquistato Reynolds con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 7 milioni, come anticipato già nei giorni scorsi da Calciomercato.it.