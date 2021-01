Calciomercato Roma, oggi in arrivo i contratti per Reynolds: è fatta

Oggi è la giornata decisiva per la definizione del passaggio di Bryan Reynolds alla Roma dal FC Dallas: ecco tutti i dettagli

Adesso ci siamo davvero, la telenovela Bryan Reynolds oggi vivrà la giornata, probabilmente, decisiva. Dopo essere stato trattato concretamente dalla Juventus, con la collaborazione del Benevento, l’esterno destro si avvia diventare un nuovo calciatore della Roma. Decisivo il sorpasso effettuato nei giorni scorsi, come raccontato dalla nostra redazione, da parte della società della famiglia Friedkin, desiderosa di portare in giallorosso uno dei talenti emergenti del calcio statunitense. L’operazione è definita: il 19enne calciatore arriverà dal FC Dallas in prestito con obbligo di riscatto, operazione da 7 milioni di euro totali. Per Reynolds è pronto un contratto da 4 anni e mezzo. In questa giornata, riportano nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, verranno inviati i contratti definitivi per la firma e sarà anche una giornata cruciale per la questione passaporto, con conseguente arrivo in Italia previsto nei prossimi giorni. Dunque, l’affare si avvia alla definitiva conclusione, una nuova freccia all’arco di Paulo Fonseca, o di chi eventualmente gli subentrerà, è pronta per essere scoccata.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube