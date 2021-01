Nuovo sorpasso nella lunga trattativa per l’americano Bryan Reynolds del Dallas: la Roma ha risposto alla Juventus, le ultime

Non è ancora arrivata al termine la trattativa che vede protagonista Bryan Reynolds. La corsa per arrivare al talento americano del Dallas però sta vivendo ormai le sue ultime tappe, con tre club pronti a sfidarsi fino alla fine. Roma, Juventus e Bruges si sono rese protagoniste di sorpasso e controsorpassi, fino all’ultima puntata di queste ore che vede i giallorossi balzati in pole.

Calciomercato Juventus, sorpasso Roma per Reynolds: le cifre di CM.IT

Almeno nella trattativa con il Dallas. Come raccolto da Calciomercato.it, la Roma è arrivata a un’offerta di 7 milioni di euro per Reynolds, ovvero circa mezzo milione in più rispetto alla proposta di Juventus e Benevento. Nell’ultimo weekend vi avevamo raccontato dei nuovi contatti sull’asse Trigoria-Dallas che hanno portato ad alzare l’asticella. L’entourage del terzino classe 2001 propende però per la soluzione bianconera e anche il Bruges ha fatto un altro tentativo alcuni giorni fa. In ogni caso nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva di Reynolds.