CMIT | Calciomercato Juventus, nuovi contatti della Roma per Reynolds

Nelle ultime settimane, si è aperta una vera e propria telenovela per il futuro di Bryan Reynolds, tra Juventus e Roma. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro

Una delle telenovele di questa sessione di mercato riguarda certamente il futuro di Bryan Reynolds. Il gioiellino del Dallas è conteso da Juventus, Roma e Bruges sul calciomercato. L’affare è entrato nelle fasi calde, ma ha vissuto diversi rilanci e ultimatum nelle ultime settimane. Negli scorsi giorni, vi abbiamo riportato come l’opzione più concreta sembrasse la sinergia tra i bianconeri e il Benevento. Il Bruges, in ogni caso, era alla finestra e ha tenuto vivi i contatti con il Dallas per il calciatore. Ora attenzione alle mosse da parte della Roma.

Calciomercato Juventus, il futuro di Reynolds: nuovi contatti con la Roma

La Roma non sembra, quindi, avere alcuna intenzione di farsi da parte. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i giallorossi hanno avuto nuovi contatti con il Dallas nella giornata di sabato. Domenica, invece, la società americana ha intrattenuto nuovi colloqui con l’entourage del difensore per cercare di riaprire la pista che porta alla Capitale. Vedremo se l’affare andrà a buon fine il sorpasso giallorosso per il calciatore o se la Juventus riuscirà a spuntarla nella corsa a Reynolds.