Reynolds è vicino alla Juventus, in sinergia con il Benevento, ma l’affare ha vissuto varie fasi: ultime e retroscena

La telenovela Reynolds sta vivendo le sue battute finali. La telefonata tra Dallas e Juventus di qualche giorno fa ha portato i frutti sperati dai bianconeri. I due club hanno trovato un’intesa sulle cifre dell’operazione (tra i 6,5 e gli 8 milioni di euro). Un’operazione che, a meno di colpi di scena, coinvolgerà anche il Benevento, pronto ad accogliere il terzino nei suoi primi sei mesi italiani, visto che la Juve non ha slot per giocatori extracomunitari. All’inizio della prossima settimana sono in programma nuovi contatti per tentare di definire gli ultimi dettagli su formula dell’operazione (prestito con riscatto), modalità di pagamento e ingaggio del 19enne statunitense.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, conferme da Benevento | “Reynolds e Pinamonti ci interessano”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Carrascal cambia agente | Serie A vigile

Calciomercato Juventus e Roma, affare Reynolds: la cronistoria

Prima squadra a raggiungere una base d’accordo con l’FC Dallas, la Roma, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, giovedì scorso ha chiesto altri quattro o cinque giorni di tempo, perché parallelamente impegnata in alcuni colloqui per un altro esterno (ci sono stati nuovi contatti per Montiel) e chiedendo di poter discutere la nuova offerta al ragazzo a partire da martedì. Durante i colloqui di dicembre, la prima proposta giallorossa era stata giudicata troppo bassa, mentre sul fronte commissioni non c’è stata mai una trattativa, visto che Ryan Friedkin aveva inizialmente informato i dirigenti del Dallas di non contemplarle.