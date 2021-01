Il talento colombiano potrebbe lasciare il River Plate nelle prossime sessioni di calciomercato e diverse squadre italiane lo monitorano

Jorge Carrascal è uno dei talenti sudamericani maggiormente seguiti in Europa e per questo il River Plate ha provato a blindarlo con una clausola da 20 milioni di dollari. Una mossa che, tuttavia, potrebbe non bastare per mantenerlo in rosa anche il prossimo anno. Le informazioni in nostro possesso confermano, infatti, la decisione di rompere con il suo ex agente, che potrebbe essere propedeutica proprio al trasferimento in Europa. Una situazione che verrà monitorata con attenzione anche in Italia. In passato la Fiorentina è stata accostata al fantasista 22enne, mentre il Torino si fece avanti con una proposta ufficiale. All’estero, si parla invece del CSKA Mosca. Secondo ‘Doblas Amarilla’, sul calciatore c’è anche la Roma.