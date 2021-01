La Roma cerca rinforzi per la fascia destra e continua a percorrere diverse piste di calciomercato, compresa quella che conduce a Montiel

Un trequartista e un esterno destro. Sono queste le richieste fatte da Paulo Fonseca alla dirigenza della Roma. Non appena giunto nella Capitale, Tiago Pinto ha provato a riaprire la trattativa Reynolds con l’FC Dallas, ma la giornata di ieri è stata molto importante in ottica Juventus. Una delle principali alternative all’esterno statunitense è da diverso tempo Gonzalo Montiel. Nelle ultime ore, alcuni media argentini hanno addirittura parlato di un accordo pressoché totale con il River Plate, ma le informazioni raccolte in Sudamerica sembrano dipingere uno scenario diverso.

Calciomercato Roma, sprint per Montiel ma nessun accordo

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, nelle ultime ore la società giallorossa ha accelerato per il 24enne argentino, recuperando effettivamente terreno sulle altre pretendenti, Bologna e Lione su tutte. Uno sprint importante, senza dubbio, ma non tale da portare ad una fumata bianca. Si sta ragionando su un’eventuale offerta da 6,5 milioni di dollari (5,3 milioni di euro al cambio attuale) da presentare durante questa finestra di mercato, ma ad oggi sulla scrivania dei Millonarios non è ancora arrivata nessuna proposta ufficiale dalla Capitale. In scadenza a giugno 2021, Montiel può partire a gennaio, ma non prima della fine della Copa Libertadores (il 13 c’è la semifinale di ritorno contro il Palmeiras dopo la batosta per 0-3 dell’andata).