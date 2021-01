Calciomercato.it ha raccolto informazioni su Becir Omeragic, talento svizzero in forza allo Zurigo che la Roma ha provato a prendere alla fine dello scorsa sessione

In casa Roma i fari sono sempre puntati sui giovani. A tal proposito, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club giallorosso non ha affatto mollato la presa su Becir Omeragic, difensore centrale e all’occorrenza terzino destro in forza allo Zurigo. Accostato anche alla Juventus oltre che a diversi club stranieri, il classe 2002 svizzero è di certo un talento di grandi prospettive che i giallorossi hanno provato a prendere sul finire della scorsa sessione estiva. La trattativa con il ragazzo nativo di Genf, nel giro della Nazionale di Petkovic, è già piuttosto avanti, ma l’ostacolo resta il club elvetico che continua a chiedere 15-20 milioni di euro, anche se esiste la possibilità di uno ‘sconto’ fino ad arrivare a una cifra intorno ai 10 milioni.