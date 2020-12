La Roma vuole un nuovo terzino destro e ha individuato il profilo giusto in Gonzalo Montiel, in forza al River Plate

La Roma è alla ricerca di nuovi rinforzi sulle fasce, specialmente su quella destra. Visto che la Juventus è forte su Reynolds degli FC Dallas, il club giallorosso si sta concentrando su Gonzalo Montiel, in forza al River Plate. Con Marcelo Gallardo si è affermato come uno dei migliori esterni del Sudamerica e a gennaio potrebbe arrivare la prima chance per far bene anche in Europa.

Calciomercato Roma, colpo Montiel dal River Plate

Montiel ha una clausola rescissoria da 20 milioni di dollari. ‘Il Corriere dello Sport‘ ha confermato quest’oggi la notizia di ‘ASRomalive.it’: la Roma è sul giocatore, anche perché i margini per trattare ci sono. L’argentino ha infatti il contratto in scadenza nel 2021 e ha attirato su di sé anche gli occhi di Walter Sabatini, ora al Bologna. C’è concorrenza anche dalla Francia per il club giallorosso. Il Lione del grande ex Rudi Garcia nelle ultime settimane ha provato il sorpasso, avviando contatti concreti. D’altra parte, l’entourage del giocatore sta provando a cercare l’accordo per il rinnovo con il River, ma con una clausola inferiore rispetto a quella attuale per permettere al giocatore di andar via. I ‘Millonarios‘ non si opporrebbero comunque a una cessione nel calciomercato invernale, ma solo a Libertadores finita: dunque dopo il 13 gennaio (in caso di uscita col Palmeiras in semifinale), o al massimo dopo il 23.