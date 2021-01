Calciomercato, occasione Juventus-Napoli | Contatti per tre bomber

Mercoledì occasione di calciomercato in vista di Juventus-Napoli, Paratici avrà contatti per Scamacca, Milik e Llorente, tre bomber in uscita

Juventus-Napoli occasione di mercato per Fabio Paratici. Tre degli obiettivi seguiti nelle ultime settimane per l’attacco juventino giocano o tra gli azzurri o tra i neroverdi, che per una notte cederanno lo stadio di Reggio Emilia per la finalissima di Supercoppa italiana. Milik, Llorente e Scamacca attendono infatti novità sul loro futuro. E qualcosa potrebbe muoversi proprio mercoledì sera, quando Giuntoli e Carnevali incrocerano la dirigenza torinese.

Calciomercato Juventus, mercoledì incontro per Scamacca

La finale di Supercoppa servirà anche per un aggiornamento sulla situazione di Milik (in trattativa col Marsiglia) e Llorente, per ora bloccato a Napoli anche a causa dell’emergenza offensiva. Il protagonista, riporta ‘Tuttosport’, sarà però Gianluca Scamacca. Tra Paratici e Carnevali è dunque previsto un nuomo summit: i bianconeri potrebbero inserire anche il giovane Dragusin nell’affare. Qualora non dovesse arrivare l’accordo, Parma, Bologna e Udinese si sfideranno per averlo in prestito.