Siamo entrati nel rush finale della telenovela Reynolds e il suo futuro dovrebbe decidersi in questo weekend

Iniziata a metà dicembre, la telenovela Reynolds sta per vivere le sue puntate finali. Fatta di sorpassi, contro sorpassi e rilanci improvvisi della Roma, la trattativa è stata portata avanti in maniera frenetica e costante da tutte le parti in causa. La sinergia Benevento-Juventus appare di gran lunga l’opzione più concreta, ma l’improvviso ritorno di fiamma del Bruges è reale e concreto. Nei giorni scorsi il club belga si è rifatto vivo con il Dallas, che ha concesso un po’ di tempo in più ad una delle prime società che si è mossa per il terzino destro.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, c’è la forte volontà di decidere il futuro del diciannovenne entro questo weekend. Nella giornata di oggi, l’entourage del giocatore dovrebbe ricevere dal Belgio l’ultima offerta con i termini personali per il ragazzo. Ore decisive, dunque, che bianconeri e giallorossi stanno vivendo ancora con ottimismo.