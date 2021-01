Ryan Reynolds si avvicina alla Roma, che dopo aver superato la Juventus nella trattativa con il club, ha recuperato terreno anche con il calciatore

Si avvicina ai titoli di coda la telenovela Reynolds. Fatta di sorpassi e contro sorpassi, la trattativa per il terzino statunitense sta vivendo le battute finali. Negli ultimi giorni la Roma ha superato la Juventus (e il Benevento) offrendo 7 milioni di euro complessivi al Dallas, mezzo milione in più rispetto alla proposta bianconera. Un passo importante da parte dei giallorossi, che aspettavano proprio in queste ore la decisione del 19enne. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, la giornata di oggi è stata decisiva per avvicinare il calciatore alla Capitale. La nuova offerta di 4 anni e mezzo si è rivelata convincente e nelle prossime ore sono in programma nuovi contatti con Tiago Pinto per mettere a punto gli ultimi dettagli. In caso di fumata bianca, l’affare si chiuderà con la formula del prestito con obbligo di riscatto per circa 7 milioni complessivi.