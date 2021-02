Calciomercato, Milan-Donnarumma | Due ostacoli: ingaggio e clausola!

Le ultime sul rinnovo di Donnarumma in casa Milan: ecco gli ostacoli della trattativa con Mino Raiola. Cifre e dettagli

Conclusa l’importante campagna acquisti delle ultime settimane, la dirigenza del Milan è adesso chiamata a risolvere la questione rinnovi. Il primo nome in agenda è quello di Donnarumma: in casa rossonera filtra sempre ottimismo, ma la società deve accelerare in quanto il portiere è già potenzialmente libero di firmare a zero per un altro club. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Stando al ‘Corriere della Sera’, sono due gli ostacoli nella trattativa con Raiola. Il primo di natura economica: l’agente del classe 1999, forte di un interesse concreto della Juventus, avrebbe chiesto un ingaggio importantissimo da 10 milioni netti l’anno. Troppi per il club rossonero, che finora si è spinto a una controproposta da 7 più bonus. In secondo luogo, resta da risolvere il nodo clausola rescissoria: Maldini e Massara vorrebbe che si aggirasse minimo sui 40 milioni, mentre Raiola punta a non salire oltre i 30.