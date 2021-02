Edin Dzeko resta al centro delle voci di calciomercato in Italia e non solo: si è tornato a parlare anche di un possibile approdo in Premier League, allo United

Edin Dzeko e la Roma, una telenovela che va avanti ormai da quasi due settimane. Dal postpartita del ko in Coppa Italia con lo Spezia, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il rapporto con Fonseca è sempre in bilico, ai minimi storici soprattutto dopo le parole del tecnico portoghese rilasciate ieri sera dopo la vittoria con il Verona. La trattativa con l’Inter per lo scambio con Sanchez è naufragata, così come non sembra avere molto futuro quella eventuale con il Chelsea che vede coinvolto Giroud. E siamo ormai all’ultimo giorno di mercato.

Calciomercato, Dzeko al Manchester United: la secca smentita dall’Inghilterra

In queste ore si è tornato a parlare anche di un possibile inserimento del Manchester United, che ha perso Ighalo in questi giorni e quindi non è copertissimo in attacco. Come riporta l’Express, però, i Red Devils non hanno assolutamente intenzione di andare sul bosniaco. Quella che porta al numero 9 giallorosso non è una pista calda, dal momento che la dirigenza e il tecnico Solskjaer ritengono che la rosa sia completa e che il calciomercato di gennaio non sia utile per rinforzarsi. Quella di Bruno Fernandes un anno fa è stata solo una fortunata eccezione. Quindi Edin Dzeko sembra sempre più destinato a rimanere alla Roma. L’obiettivo dello United, tra l’altro, è Erling Haaland, ma per l’estate.