Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Carnevali | Annuncio su Scamacca

Arrivano le parole di Giovanni Carnevali ai microfoni di Calciomercato.it riguardo il futuro di Gianluca Scamacca

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha confermato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it il futuro di Gianluca Scamacca. L’attaccante è di proprietà dei neroverdi, ma attualmente in prestito al Genoa ed è stato a lungo cercato anche dalla Juventus. Tuttavia, Carnevali ha dichiarato: “Scamacca rimane al Genoa“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di mercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CMIT | Calciomercato Juventus, novità Rugani: le ultime sul difensore!

L’attaccante classe ’99 in questa stagione ha messo a segno due gol in Serie A in tredici presenze con la maglia del Genoa, che avrà il prestito del giocatore fino alla fine della stagione.