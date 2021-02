Depositato il contratto in Lega, come reso noto dal sito ufficiale della Serie A, di Rosati che approda alla Fiorentina

La Fiorentina approfitta di queste ultime ore di mercato per piazzare un colpo in entrata per la porta. Arriva Antonio Rosati dal Torino, che verosimilmente occuperà il ruolo di terzo portiere. Il contratto dell’ormai ex giocatore del Torino è stato depositato in Lega Calcio. L’operazione si è conclusa a titolo definitivo.