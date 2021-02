Daniele Rugani potrebbe far ritorno in Italia dopo solo alcuni mesi. La squadra più vicina al centrale di proprietà della Juventus è il Cagliari di Giulini

E’ certamente Daniele Rugani il protagonista delle ultime ore del calciomercato. Il difensore di proprietà della Juventus potrebbe far ritorno in Italia. Nei giorni scorsi è stato cercato con insistenza dal Torino. La trattativa, però, non ha avuto l’accelerata decisiva. In mattinata ci ha provato il Bologna di Sinisa Mihajlovic ma senza successo.

Ora in trattativa con il Rennes, che deve liberarlo, e la Juventus, c’è il Cagliari di Giulini. Come raccolto da Calciomercato.it, le parti sono vicine a chiudere l’affare ma la fumata bianca non è ancora arrivata e non c’è molto tempo.