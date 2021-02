Calciomercato Atalanta, UFFICIALE l’arrivo di Kovalenko

Kovalenko è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il calciatore arriva a titolo definitivo dallo Shakhtar: depositato il suo contratto in Lega

Viktor Kovalenko è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Come vi abbiamo raccontato, l'attaccante ha lasciato lo Shakhtar Donetsk, volando in Italia nel pomeriggio di ieri. L'accordo con il calciatore, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, era stato trovato da tempo dai bergamaschi, che sono riusciti a chiudere con gli ucraini, anticipando il suo arrivo in Italia di sei mesi.

Il contratto di Kovalenko, come riporta il sito della Lega di Serie A, è stato ufficialmente depositato, può così iniziare la sua avventura all’Atalanta.