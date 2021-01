Il nuovo rinforzo dell’Atalanta, Kovalenko sta arrivando in Italia, per svolgere le visite mediche e legarsi alla squadra di Gasperini

Tutto fatto per Kovalenko. Come vi abbiamo raccontato, l’Atalanta e lo Shakhtar Donetsk hanno trovato un accordo per far arrivare fin da subito, in questa sessione di calciomercato, il giocatore in scadenza di contratto a giugno.

Gli orobici avevano già trovato l’intesa con gli agenti del classe ’96 e nelle prossime ore si metterà a disposizione di Gasperini. Come si è vede dalle immagini, Kovalenko è in aereo per raggiungere l’Italia.