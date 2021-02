Niente Milan per Mohamed Simakan. Il difensore dello Strasburgo è pronto a trasferirsi in Germania per vestire la maglia del Lipsia. Ecco i dettagli dell’accordo

Mohamed Simakan è stato il primo nome sulla lista di Maldini e Massara per rafforzare la difesa. L’infortunio – che lo terrà fuori dai campi per circa due mesi – ha portato il Milan a cambiare obiettivo, trovando così un accordo con il Chelsea per Tomori. L’affare con lo Strasburgo sembrava poter essere rinviato all’estate ma dalla Francia non arrivano buone notizie. Il Lipsia, che ha sempre mostrato interesse per il calciatore, avrebbe trovato l’accordo con lo Strasburgo.

