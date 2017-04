Cagliari-Pescara, Zeman: "Muntari ha chiesto all'arbitro di intervenire". Poi 'punge' Moggi

30/04/2017 17:50

ZEMAN MOGGI / Anche dopo il match perso contro il Cagliari, Zdenek Zeman ha risposto in merito al ritorno nel mondo del calcio di Luciano Moggi, fresco di firma di un contratto da consulente con il Partizani Tirana, club albanese di massima serie: "Il suo ritorno dopo la squalifica? Be', diirei dalla radiazione... - ha precisato il tecnico del Pescara prima di 'pungere' l'ex Direttore generale della Juventus nonché protagonista di 'Calciopoli' - Adesso spero solo che non faccia danni anche lì". A 'Radio Uno' il boemo ha risposto a tono anche sul 'caso' Muntari, che ha abbandonato la partita del 'Sant'Elia' a causa di alcuni cori razzisti nei suoi confronti: "Il mio giocatore ha chiesto inutilmente all'arbitro di intervenire, putroppo sull'argomento si fanno tante chiacchiere ma al momento opportuno ci si passa sopra". Sulla partita: "Si poteva vincere, alla fine il ko è arrivato su un rigore dubbio. Purtroppo non riusciamo a concretizzare il tanto che creiamo"

R.A.