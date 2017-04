SONDAGGIO CM.IT - Calciomercato Juventus, occhi sull'Atalanta: i tifosi vogliono Conti

28/04/2017 13:54

CALCIOMERCATO JUVENTUS CONTI / Il turno di Serie A si apre con la sfida tra Atalanta e Juventus. I bianconeri approfitteranno della gara per osservare da vicino diversi gioielli dei bergamaschi in ottica calciomercato. Per questo motivo, sul profilo Twitter di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai tifosi bianconeri ed agli appassionati chi vorrebbero subito a Torino tra alcuni talenti nerazzurri. Vince il laterale Conti con il 39% dei voti, davanti a Caldara (33%) già di proprietà della Juve ma in prestito fino al 2018. Più dietro Spinazzola (26%), anche lui già di proprietà bianconera, e Freuler (2%).



L.P.