Calciomercato Roma, Dzeko-Milan: conferme sul 'jolly' Bacca

28/04/2017 08:25

CALCIOMERCATO ROMA DZEKO / Il Milan non molla la presa su Edin Dzeko e, come emerso sulle pagine di Calciomercato.it lo scorso 4 aprile, ha intenzione di utilizzare Carlos Bacca come jolly da giocarsi in casa Roma. A confermarlo è l'edizione odierna di 'Tuttosport'.

Il nuovo direttore sportivo giallorosso Monchi conosce alla perfezione l'attaccante colombiano ex Siviglia, ma difficilmente accetterà uno scambio alla pari considerato il differente rendimento in campo quest'anno e, quindi, le diverse valutazione dei cartellini.

La suggestione di calciomercato è subordinata, inoltre, alla scelta del prossimo allenatore della Roma: Bacca, a differenza di Dzeko, non appare l'attaccante ideale per i sincronismi tattici di Spalletti, ma a Trigoria si valuta il possibile arrivo in panchina di Emery, che ha già allenato il colombiano a Siviglia.

L'agente di Dzeko, Irfan Redzepagic, ha dichiarato nelle scorse ore a 'laroma24': "Io sono l'agente di Dzeko e non c'è nessun altro operatore di mercato in Italia. Posso dire che sta giocando molto bene alla Roma ed è felicissimo di giocare con i giallorossi. Non ne so nulla circa altre voci di mercato".

S.D.