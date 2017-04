INSTAGRAM - Napoli, Cannavaro guarda Maradona: nuova prova della passione azzurra

27/04/2017 23:32

INSTAGRAM CANNAVARO MARADONA / Tante le critiche nel posto Sassuolo-Napoli, con i tifosi azzurri risentiti dalla prova positiva dell'ex capitano. Il centrale di Di Francesco è stato addirittura costretto a giustificarsi sui social, ribadendo come una piccola parte dei suoi ex tifosi avesse preteso che lui si scansasse, lasciando in qualche modo vincere il Napoli.

Cannavaro non ha mai perso occasione per ribadire la propria passione per i colori azzurri, come dimostra la scena al termine dell'ultimo Napoli-Sassuolo, con il difensore intento a saltare e cantare sotto la curva partenopea. Ulteriore prova del proprio tifo giunge inoltre dai social, con Cannavaro che ha pubblicato su Instagram un filmato casalingo, mostrando come stasera si stesse gustando 'Tre volte dieci', versione televisiva dello spettacolo teatrale di Siani e Maradona: "Tutti davanti alla tv... anche perché dietro non si vede niente".

L.I.