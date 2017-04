Chelsea, Conte rimprovera Fabregas: "E' triste ascoltare certe cose"

24/04/2017 19:04

CHELSEA CONTE FABREGAS HAZARD / Conte contro Fabregas: le parole del calciatore su Hazard non sono andate giù al manager del Chelsea che in conferenza stampa non nha nasconsto il suo disappunto. Lo spagnolo aveva affermato che il compagno belga avrebbe dovuto essere più egoista per diventare un top player, ma il suo tecnico è di tutt'altro avviso: "Il primo obiettivo di ogni grande campione è di giocare per la squadra, di mettere il suo talento a disposizione della squadra. Non credo che Messi sia un calciatore egoista, non esistono i migliori calciatori al mondo senza squadra. E' triste quando sento queste cose, quando si dice che un giocatore deve essere egoista per raggiungere il top. Non è questa la mia idea di calcio, una cosa così non la capirò mai. Non posso accettare questo: non vorrei mai che il mio club comprasse un calciatore egoista, mai".

Parole che suonano come il segnale di una rottura tra Conte e Fabregas. Il centrocampista spagnolo è da tempo indicato come partente e in Italia piace molto al nuovo corso del Milan.

B.D.S.