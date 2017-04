Juventus, Mandragora: esordio in bianconero e finale di stagione da protagonista

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

24/04/2017 16:57

JUVENTUS MANDRAGORA - Pochi minuti in campo con il Genoa per tornare a sentire l'odore dell’erba nel rettangolo di gioco. L'esordio di Rolando Mandragora è una delle note più liete delle news Juventus dopo il lungo periodo di stop a causa dell'infortunio al piede destro che lo ha costretto a sottoporsi due volte a intervento chirurgico.

Mandragora era stato il colpo in prospettiva di Marotta e Paratici del calciomercato di gennaio nella passata stagione: i bianconeri sborsarono 6 milioni di euro al Pescara per assicurarsi le prestazioni del diciannovenne di Scampia, che giunse a Vinovo l'estate seguente dopo aver guadagnato la promozione in Serie A con gli abruzzesi.

Juventus, il ritorno in campo di Mandragora tra presente e futuro

Tante le richiesta arrivate alla Juve lo scorso gennaio per averlo in prestito, in primis Atalanta e lo stesso Pescara, che ci provò fino all'ultimo giorno di mercato. Su indicazione di Allegri, però, la Juventus lo ha voluto tenere in casa, insieme al giovane Federico Mattiello (anche lui alle prese con un lungo infortunio), e chissà che adesso il giovane centrocampista non possa trovare spazio per mettere in luce le sue qualità.

I tanti impegni dei bianconeri spingeranno Allegri a fare una maggiore rotazione nelle scelte, ecco che in questo finale di stagione per Mandragora potrebbe esserci tempo per riaccendere i riflettori sulle sue prestazioni e riprendere quel percorso e quella crescita fatta intravedere nelle passate stagioni.

Ogni valutazione sul suo futuro verrà fatta a fine stagione: la Juventus potrebbe decidere di cedere in prestito il centrocampista della Nazionale Under 21 per farlo giocare con maggiore continuità. Sassuolo e Atalanta restano alla finestra in attesa di sviluppi.