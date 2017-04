23/04/2017 11:22

CALCIOMERCATO LAZIO JANSSEN / La Lazio, a caccia di attaccanti in vista della riapertura del calciomercato in estate, guarda (anche) a Londra dove piace il calciatore del Tottenham Vincent Janssen. Il giocatore è chiuso in casa 'Spurs' da Harry Kane e - secondo il 'Corriere dello Sport' - è valutato 14 milioni.

S.D.