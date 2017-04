Calciomercato Cagliari, Deiola in rampa di lancio: ora il rinnovo?

21/04/2017 23:56

CALCIOMERCATO CAGLIARI DEIOLA / Il nuovo 'colpo' del Cagliari si chiama Alessandro Deiola. Dopo la prima parte di stagione in prestito allo Spezia in Serie B; il centrocampista classe '95 è rientrato in Sardegna e nell'ultimo match contro il Chievo ha ben impressionato partendo dal primo minuto. I sardi sembrano intenzionati a puntare forte sul suo talento cresciuto in casa che, in queste ultime settimane, proverà a conquistarsi un posto da titolare in vista della prossima stagione. E nelle prossime settimane, riferisce 'gazzamercato.it', si parlerà anche del contratto, visto che al momento è uno dei calciatori meno pagati in Serie A.



