Calciomercato Inter, 50 milioni per Bernardo Silva

CALCIOMERCATO INTER BERNARDO SILVA / Linea 'italiana' per il calciomercato Inter, ma non solo: oltre a Domenico Berardi e Federico Bernardeschi, per la trequarti nerazzurra da schierare dietro alla punta Icardi, Ausilio insegue il possibile colpo di calciomercato Bernardo Silva in casa Monaco.

Secondo quanto si legge questa mattina in edicola sulle colonne di 'Tuttosport', il club del Principato valuta il cartellino del giocatore almeno 50 milioni di euro.

