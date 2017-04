Calciomercato Inter, da Rodriguez a Fabinho: Ausilio a caccia in Champions

20/04/2017 07:41

CALCIOMERCATO INTER JAMES RODRIGUEZ FABINHO / L'Inter si muove già in chiave calciomercato, come ogni top club, tentando di chiarire in anticipo quali saranno i colpi al termine della stagione. Proprio per questo motivo il direttore sportivo Ausilio è andato in giro per l'Europa in questi giorni, seguendo le sfide Champions di Real Madrid e Monaco.

Gli obiettivi sono in particolare due calciatori seguiti dal noto procuratore Jorge Mendes: James Rodriguez e Fabinho. Importante il rapporto tra il club e l'agente, fin da quando nel 2008 portò Mourinho in nerazzurro. Ora potrebbe riuscire a far accordare le parti per il trasferimento del talento colombiano, che in estate lascerà Madrid, come sottolinea il 'Corriere delo Sport'. I rapporti pessimi con Zidane decreteranno il suo futuro e, stando alle voci del mercato Inter, era già stato proposto ai nerazzurri nella passata sessione estiva. La cifra del cartellino era importante, 60 milioni di euro, e con i problemi da risolvere in chiave fair play finanziario, non era di certo il momento ideale. Ora Suning però ha margini di manovra e vuole un colpo per la Champions e lo scudetto. La concorrenza però c'è, come quello dello United, con Mourinho che potrebbe avere una corsia preferenziale.

Differente il discorso per Fabinho, il cui ciclo al Monaco pare ormai concluso. La valutazione è di circa 30 milioni di euro, per un giocatore in grado di coprire più ruoli, anche quello di terzino destro. In estate sono previste offerte importanti, per il giocatore che potrebbe trovare limitante il fatto di non giocare la Champions a Milano.

L.I.