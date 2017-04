DIRETTA Barcellona-Juventus, il pre-partita LIVE: le ultime dal 'Camp Nou'

19/04/2017 17:38

BARCELLONA JUVENTUS PRE PARTITA LIVE / La stagione calcistica entra nella fase calda ed è tempo nelle news Champions di decidere le quattro migliori squadre d'Europa: dopo le due formazioni di Madrid che hanno superato i quarti di finale, non senza polemiche, ora è la volta della Juventus che è attesa al 'Camp Nou' dal Barcellona. In Spagna i bianconeri dovranno difendere il 3-0 dell'andata ma Luis Enrique nella conferenza stampa della vigilia si è mostrato sicuro di poter ribaltare il risultato, come già fatto contro il Psg. Allegri dal canto suo non vuole una gara difensiva e ha chiesto ai suoi di approfittare delle amnesie difensive del Barça. Sfida di classe, con Suarez contro Higuain, Messi-Dybala, senza dimenticare Neymar, ma soprattutto di nervi con i campioni d'Italia che non dovranno farsi travolgere dell'atmosfera bollente che ci sarà al 'Camp Nou'. Calciomercato.it vi accompagnerà al fischio d'inizio offrendovi il pre-partita live.

Barcellona-Juventus, le ultime sulle formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. All. Luis Enrique

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.