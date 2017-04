Inter-Milan, da Donnarumma a Suso: le reazioni social post-derby

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

16/04/2017 15:43

INTER MILAN DERBY SOCIAL NETWORK / Nonostante qualche rimpianto per alcune occasioni non concretizzate nel primo tempo, alla fine è il Milan a poter esultare per il pareggio 2-2 nel derby contro l'Inter. Un punto importante che mantiene i rossoneri al sesto posto in classifica, davanti di due lunghezze rispetto ai cugini, che vincendo avrebbero invece effettuato il sorpasso. E' stato un gol di Cristian Zapata al 97' ad evitare che la squadra di Stefano Pioli trionfasse e passasse nuovamente avanti in campionato. Una beffa per i nerazzurri, che nelle ultime quattro partite hanno messo insieme solo due punti e rischiano di restare fuori dall'Europa. News Milan positive da 'San Siro' per la nuova proprietà e la nuova dirigenza, che hanno esordito in maniera speciale.

Inter-Milan: esultanze rossonere sui social network

Ovviamente in casa Milan, seppur non si tratti di una vittoria, si esulta per l'impresa di aver rimontato due gol nel finale del derby contro l'Inter. Sui social network tutti i giocatori si sono scatenati nel celebrare quanto fatto ieri a San Siro in un 2-2 che ha del miracoloso, per come si erano messe le cose a un certo punto.

Gianluigi Donnarumma su Instagram ha pubblicato una foto dello spogliatoio in festa con la nuova società e il messaggio: "Spirito di squadra, di un grande gruppo!". Davide Calabria ha inserito un'immagine che lo ritrae esultante con Zapata e ha scritto: "Fino all'ultimo... Grande papiii". Alessio Romagnoli ha postato una foto di se stesso e la scritta: "Duri a morire". Mattia De Sciglio, ieri capitano, si è così espresso: "E' stata dura, ma abbiamo reagito da grande squadra, credendoci fino alla fine!".

Non poteva mancare il commento dell'eroe Zapata che si è pronunciato scrivendo: "Con il cuore fino alla fine! Non si molla mai!". Felicissimo anche Manuel Locatelli: "Cuore, grinta e spirito di sacrificio. Che gruppo!". Suso ringrazia: "Grazie a tutti. Noi non molliamo mai. Avanti così". Soddisfatto anche Gerard Deulofeu, al primo derby Inter-Milan in carriera e sempre al centro di voci di calciomercato che lo danno di ritorno a Barcellona: "Fino alla fine...".