Juventus-Chievo, Higuain: "In corsa su tre fronti, non è da tutti..."

08/04/2017 22:56

JUVENTUS CHIEVO HIGUAIN / Con la doppietta odierna Gonzalo Higuain raggiunge quota 21 gol in campionato ed entra nella storia del club: nessun attaccante straniero era riuscito a sfondare il muro delle 20 reti alla prima stagione in bianconero.

Intercettato dai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Juventus-Chievo, l'argentino ha dichiarato: "Sono molto concentro della partita di oggi. Sapevamo che era tosta, contro un avversario che non molla mai. Ora cerchiamo di arrivare nel migliore dei modi alla gara col Barcellona. Calo? Ci può stare: avevamo speso molte energie a Napoli. Siamo in lotta su tre competizioni e non tutte le squadre sono riuscite a farlo... La sconfitta del Barcellona? Non lo sapevo, l’unica cosa che conta è arrivare tranquilli alla gara di martedì".

D.G.