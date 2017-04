09/04/2017 03:17

CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI GENOA SASSUOLO / Il Sassuolo vuole bissare: dopo Lorenzo, ecco Luca. Come rivela 'gazzamercato', infatti, i neroverdi si sono messi sulle tracce di Pellegrini, giovane esterno classe 1999 della Roma. Sul ragazzo - che vanta già alcune convocazioni in prima squadra da parte di Spalletti - ci sarebbe anche il Genoa: entrambi hanno già avviato i contatti per acquistarlo a titolo definitivo.

D.G.