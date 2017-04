Serie A, Atalanta-Sassuolo 1-1: Cristante risponde a Pellegrini

08/04/2017 19:56

SERIE A ATALANTA SASSUOLO / Gol ed emozioni nell'anticipo della 31a giornata di Serie A tra Atalanta e Sassuolo. Primo tempo di studio, con un inizio brillante per gli uomini di Gasperini. Tuttavia, alla distanza è venuta fuori la tecnica dei neroverdi, che hanno trovato il vantaggio con Pellegrini al 36'. Nel secondo tempo, riordinate le idee, i bergamaschi sono scesi in campo con maggiore incisività raggiungendo il pareggio con Cristante sugli sviluppi di un calcio piazzato. Subito dopo, al 75', Grassi ha sfiorato la rete ma Consigli si è rivelato decisivo. Con questo punto, l'Atalanta resta pienamente in corsa per un posto in Europa League, ma deve fare i conti col pressing dell'Inter.

Atalanta-Sassuolo 1-1: 36' Pellegrini (S); 73' Cristante (A)

CLASSIFICA: Juventus punti 74, Roma 68, Napoli 64, Lazio 60, Atalanta 59, Inter 55, Milan 54, Fiorentina 51, Sampdoria 44, Torino 41, Chievo 38, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 17, Palermo 15, Pescara 14.

M.D.A.