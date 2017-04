Torino-Udinese, Molinaro: "Due punti persi, bella reazione"

02/04/2017 16:41

TORINO UDINESE MOLINARO / Cristian Molinaro deluso per la prestazione odierna del suo Torino contro l'Udinese nel match finito 2 a 2 grazie a una rimonta granata negli ultimi venti minuti. Il calciatore ha parlato poco dopo il fischio finale: "Nel primo tempo l’Udinese ha chiuso bene gli spazi e non siamo riusciti a segnare - le sue parole riportate dal club - Nella ripresa abbiamo imposto il gioco che volevamo, nonostante gli avversari siano stati bravi a colpirci con due contropiedi. A quel punto si sono abbassati e noi abbiamo trovato più spazio e siamo riusciti a schiacciarli nella loro metacampo. Sono soddisfatto perché siamo riusciti a recuperare il doppio svantaggio, dimostrando una mentalità eccezionale. Abbiamo avuto molte opportunità, colpendo tre legni e scontrandoci contro le grandi parate di Scuffet. Abbiamo pagato piccoli errori, che non ci hanno permesso di raggiungere il risultato pieno. Quelli di oggi sono due punti persi. Barreca? E' un calciatore di qualità che ha dimostrato il suo valore. La concorrenza fa bene e dà una grande spinta. Io mi sento bene e ringrazio tutto lo staff".

M.D.A.