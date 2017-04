Trapani-Verona 0-2, Pecchia: "Pazzini me lo tengo stretto, Zuculini spero niente di grave"

Marco Orrù

01/04/2017

TRAPANI VERONA PECCHIA / Il Verona torna alla vittoria con un secco 0-2 al Provinciale di Erice contro il Trapani di Alessandro Calori. A fine gara ha parlato ai microfoni di Sky Sport Fabio Pecchia:

''Sono contento perché abbiamo vinto una gara difficile. Abbiamo giocato una partita maschia con grande maturità. Serviva questo per vincere oggi. Pazzini? Continua a essere determinante e me lo tengo stretto. Zuculini? Speriamo non sia nulla di grave, non vorrei perderlo perché sta dando veramente tanto. Anche oggi è stato importante. Il sistema di gioco? Abbiamo ora un modulo in più da poter utilizzare. Vedremo se riproporlo anche martedì, cerco sempre di mettere i giocatori nella miglior posizione. Il modulo è relativo, dipende da come lo si interpreta. Il Trapani era in salute, è stata, ripeto, una vittoria importante''.