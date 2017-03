VIDEO CM.IT - Italia-Spagna U21, Locatelli sicuro: "Sto tornando in forma"

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

28/03/2017 00:21

ITALIA SPAGNA U21/ Manuel Locatelli ha parlato così in zona mista al termine dell'amichevole Under 21 tra Italia e Spagna: "E' stata una settimana positiva. Sto ritornando in forma, spero di esserci all'Europeo ma deciderà il mister - ha spiegato ai cronisti tra i quali l'inviato di Calciomercato.it - Montella sa come gestirmi, quel che dicono i giornali mi interessa relativamente. L'incertezza societaria non ci condiziona, pensiamo solo al nostro presente".

S.F.